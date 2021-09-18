سقوط مستريح المنيا في قبضة الأمن

السبت 18/سبتمبر/2021 - 12:11 م

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا)و (4) آخرين، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى وتجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها ، وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون ردها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بممارسته النشاط الإجرامى المشار إليه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.