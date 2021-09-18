ads
السبت 18 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

سقوط مستريح المنيا في قبضة الأمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا)و (4) آخرين، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها بالمخالفة للقانون.  
 بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى وتجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها ، وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون ردها.
 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بممارسته النشاط الإجرامى المشار إليه..  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ضبط سقوط الاستثمار الأجهزة الكهربائية تجارة جرائم الاستثمار العقاري