بالفيديو.. مجهول يهاجم القنصلية الصينية في ريو

السبت 18/سبتمبر/2021 - 12:51 ص

شهدت القنصلية العامة الصينية في مدينة ريو دي جانيرو، هجوم بعبوة ناسفة من قبل مجهول.

أفادت وسائل إعلام برازيلية، أن كاميرات المراقبة الخاصة بالقنصلية العامة الصينية في مدينة ريو دي جانيرو، رصدت مساء الخميس، قيام رجل يرتدي ملابس سوداء بالاقتراب من المبنى وأخرج عبوة ناسفة من حقيبته وألقاها على مبنى القنصلية الواقع بحي بوتافوغو بجنوب شرقي المدينة.

وألحقت العبوة الناسفة أضرارا بأبواب مبنى القنصلية، دون أن تتسبب بسقوط إصابات أو ضحايا، وتمكن الشخص من الفرار من المكان. ووصل فريق خبراء المتفجرات إلى المنطقة لفحص بقايا العبوة.

وتعمل الشرطة علي كشف وتحديد هوية منفذ الحادث.

ونشر موقع وزارة الخارجية الصينية، امس الجمعة، تصريح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال اللقاء الرباعي مع نظرائه الروسي والإيراني والباكستاني على هامش قمتي منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، أول أمس الخميس، والذي ورد فيه: "أدى الانسحاب السريع للقوات الأمريكية وقوات حلفائها إلى ظهور قضايا جديدة في أفغانستان".

وأشار الوزير الصيني إلى أن إنشاء هيكل سياسي جديد في أفغانستان لم ينته بعد، فيما تحمل النزاعات العرقية والدينية طابعا صعبا، ولا يزال خطر اندلاع نزاعات إقليمية عاليا، كما توجد هناك مشاكل في مجال ضمان رفاهية السكان.

وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة تنفيذ تعهداتها. ومن الضروري أن تدفع الدول الأربع (الصين وروسيا وإيران وباكستان) بالتعاون مع الدول الأخرى التي تقف موقفا مماثلا، الولايات المتحدة إلى استخلاص عبرة وتحمل المسؤولية عن إعادة إعمار أفغانستان وتقديم مساعدات اقتصادية وإنسانية لها".

وأوضح: "لا يمكنك فقط تجاهل المسئشولية وغسل يديك".