مصرع طفل إثر حادث تصادم بالطريق الساحلي في كفر الشيخ

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 01:54 م

لقى طفل مصرعه في حادث تصادم موتوسيكل كان يستقله بسيارة، علي الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية الشهابية التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ.

تلقي اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلطيم، يفيد بوقوع حادث على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية الشهابية، التابعة لدائرة المركز.

إنتقل عدد من القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع طفل يدعي، نور وجيه أنور، 13سنة، لقي مصرعه متأثرًا بإصابته في الحادث، كما تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق وتفريغ معظم الحمولة على جانب الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، كما جرى الدفع بالعديد من المعدات لتشغيل حركة الطريق الدولي الساحلي مرة أخرى.