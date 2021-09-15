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الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

برنامج جديد لهندسة العمارة المستدامة بالجامعة المصرية اليابانية

دكتور سامح ندا
دكتور سامح ندا
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أعلن دكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الأكاديمية والتعليم، تقديم الجامعة برنامج هندسة العمارة المستدامة هذا العام، موضحا أن العمارة المستدامة هي اتجاه معماري يصف تقنيات التصميم الواعي بيئيا في تصميم المباني وتخطيط المدن وتبني أسلوب يحترم البيئة مع الاخذ في الاعتبار تقليل استهلاك الطاقة والمواد والموارد مع تقليل تاثيرات الإنشاء والاستعمال على البيئة وذلك لتخفيف التغيرات المناخية التي تنتج عن انبعاثات المدن.

أوضح دكتور حاتم محمود منسق البرنامج،  أن البرنامج  يهدف لإعداد خريجين يمثلوا إضافة لمجال العمران في مصر بأفكار ومهارات متقدمة وذلك من خلال إعدادهم على يد مجموعة من الأكاديميين والخبراء، ومن خلال تعاون الجامعة في هذا البرنامج مع جامعة هيدرسفيلد بإنجلترا بوجود اثنين من الأكاديميين منها كأساتذة زائرين، بالإضافة للتعاون مع شركاء الجامعة من الجامعات اليابانية. 
كما تدعم الجامعة برنامج هندسة العمارة المستدامة من خلال توفير أحدث قاعات التدريس والمعامل “معمل حوكمة العمران والعمارة المستدامة”.

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