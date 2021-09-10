حيل بسيطة لإخفاء بثور الوجه

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 06:08 م

تحلم كل سيدة بأن تكون بشرتها خالية من أي شوائب أو بثور، حيث تعد البثور مشكلة محبطة لأي شخص، ولكن خبيرة التجميل ريما الفارس، تؤكد أنه لا داعي للقلق لأنه يمكن إخفاء هذه البثور القبيحة بسهولة قصوى من خلال بعض الحيل البسيطة التي يمكنها إخفاء البثور بشكل نهائى، وذلك فيما يلي:

- استخدمي مرطبًا ملونًا:

تعد أسهل طريقة لإخفاء البثور التي توجد في الوجه هي استخدام مرطب ملون فوق البثور، فإذا كنتِ لا ترغبين في وضع المكياج، لكن لا تريدين ترك البثور مكشوفة، فهذا أفضل حل، إذ يحتوي المرطب الملون على القليل من اللون فقط، لذلك لا تتوقعي أن يخفي هذا البثور تماماً لكنه يساعد فقط في إبراز اللون بشكل أقل.

- مكعبات الثلج:

إذا كان لديكِ بثرة صغيرة، يمكن لمكعب الثلج أن يساعد في تقليل الإحمرار وقد تصبح البثور أفتح على ما يبدو، فقط ضعي مكعب ثلج على البثرة لبضع دقائق وستدهشك النتيجة.

- جربي مكياج مصحح للألوان:

ما عليكِ سوى اختيار مصحح اللون الأخضر أو ​​الأصفر ووضعه على تلك البثرة، أتبعي ذلك باستخدام خافي العيوب وستندهشي لرؤية النتيجة.

- استخدمي البرايمر:

يمكنك حتى استخدام برايمر أخضر لإخفاء البثور من خلال وضعه علي وجهك، بأكمله حيث سيقوم بحل المشكلة وإخفاء البثور المنتشرة على وجهك بشكل مبهر.

- جربي بودرة الأساس:

إذا لم تتمكني من الوصول إلى أي شيء، ومازلت مشكلة البثور على وجهك قائمة، جربي رش القليل من بودرة الأساس على البثور، إنه حل طارئ.

خافي العيوب أو الكونسيلر:

يفضل استخدام الكونسيلر بدلًا من كريم الأساس على مناطق المشكلة، حيث يحتوي خافي العيوب على قوام أثقل من كريم الأساس، لذا فهو يقوم بعمل أفضل في إخفاء الشوائب.

باستخدام فرشاة كونسيلر مدببة، ضعي الكونسيلر فوق البثرة، ثم لفيه لفرك البثور المخفية، وبمجرد تغطية البثور تمامًا، ضعي كريم الأساس على باقي وجهك كالمعتاد، وامزجيه مع حافة الكونسيلر، وإذا كان المنتجان غير متطابقين تمامًا، فحاولي مزج القليل من كريم الأساس في خافي العيوب وإعطاء البثور تغطية مرة أخرى.

يمكنك بدلًا من ذلك وضع كريم الأساس أولًا وترك البثور مكشوفة. ثم ضعي الكونسيلر تدريجياً في طبقات رقيقة حتى يتطابق اللون مع باقي وجهك.

وتنصح خبيرة التجميل ريما الفارس بأن تفعلي ذلك في ضوء ساطع حتى تتمكني من رؤية البثور من كل زاوية وتأكدي من أن النتيجة النهائية تبدو جيدة.

وعند شراء خافي العيوب، اختبريه على ظهر يدك أو الجزء الخلفي من عظم الفك للتأكد من تطابق اللون، إذ سيساعد خافي العيوب ذو القاعدة المرطبة على ترطيب بشرتك أثناء إخفاء البثور.