الرئيس السيسي: جائحة كورونا أعاقت الدول النامية والناشئة عن تحقيق التعافي الأخضر

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:30 ص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن الحكومات بمفردها لن تستطيع تحقيق هذا التعافي، لذا يبرز الدور المحوري للقطاع الخاص، ومدى تقدمه نحو مستقبل مستدام.

وأضاف "السيسي" في خلال كلمته اليوم الأربعاء، بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، أنه يجب ألا نغفل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة للدول الناشئة والنامية، موضحًا أن أوضاع الدول النامية والناشئة تأثرت بجائحة كورونا، ما يعيقها عن تحقيق التعافي الأخضر.

وتابع أنه من خلال الرايات المبتكرة لتعبئة الموارد والتمويل المختلط، لتعزيز مشاركته فى مختلف مجالات التنمية، جنبا إلى جنب مع الإعداد الجيد والتكنولوجيا والتحول الرقمي لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة للعالم.

يذكر أن اليوم يشهد انطلاق منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنظمه وزارة التعاون الدولي بالقاهرة، ويستمر لمدة يومين؛ بمشاركة رفيعة المستوى على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.