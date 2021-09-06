الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

يويفا يرفض فكرة إقامة كأس العالم كل عامين

أليكسندر سيفرين رئيس
أليكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي
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كرر السلوفيني أليكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رفضه لفكرة إقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وكانت المملكة العربية السعودية قدمت مقترحا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإقامة المونديال كل عامين بدلا من كل 4 أعوام.

وقال سيفرين في حديثه مع رابطة الأندية الأوروبية اليوم الإثنين، إن إقامة كأس العالم بهذا الشكل لن يكون أفضل دائما .

وأضاف رئيس "يويفا" أن الارتباطات الدولية لا تتحمل ذلك كما أن اللاعبين يحتاجون إلى قضاء  فصول الصيف بدون خوض  بطولات كبيرة، وذلك ليستعيدوا لياقتهم وعافيتهم مشيرا إلى أن إقامة المونديال كل عامين سيقلل من قيمتها.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ذكر في وقت سابق أنه يدرس اقتراحا، مقدم من السعودية، بإقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلا من أربعة أعوام على أن تكون نسخة عام 2022 في قطر، هي الأخيرة في بطولات كأس العالم التي تقام بمشاركة 32 فريقا، فيما سيشارك 48 منتخبا في نسخة كأس العالم 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وغاب السويسري جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" عن الاجتماع بشكل شخصي، لكنه وجه رسالة عبر الفيديو، قال فيه: إن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يفرض أي قرارات وبابه دائما مفتوح لكل الأفكار والاقتراحات.

وحرص سيفرين خلال الاجتماع على الدعوة إلى إصلاح قوانين اللعب المالي النظيف قائلا: هل نريد حقا العودة إلى الحياة الطبيعية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد نريد وضعا طبيعيا جديدا أفضل وأكثر صحة.

أليكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي إقامة بطولة كأس العالم قتراحا للاتحاد الدولي لإقامة المونديال كل عامين رابطة الأندية الأوروبية

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