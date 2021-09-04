نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 4 سبتمبر 2021

السبت 04/سبتمبر/2021 - 01:14 م

شهدت الساحة الاقتصادية اليوم السبت عددا من الأحداث المهمة على رأسها فوز مصر باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي، وجاء تفاصيل النشرة كالتالي:

مصر تفوز باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية العام القادم

https://www.albawabhnews.com/4424966

اليوم.. "عشماوى" يتفقد فرص استثمارية بـ 800 مليون جنيه في السويس

https://www.albawabhnews.com/4424972

"الاتصالات" تطلق منحة لبناء قدرات 500 شاب متخصص فى علوم البيانات الضخمة

https://www.albawabhnews.com/4424953

المالية: تشكيل لجنة لضبط منظومة الحجز الإداري مع استيفاء مستحقات الدولة

https://www.albawabhnews.com/4424865