الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 4 سبتمبر 2021

نشرة الاقتصاد
نشرة الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت الساحة الاقتصادية اليوم السبت عددا من الأحداث المهمة على رأسها فوز مصر باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي، وجاء تفاصيل النشرة كالتالي: 

مصر تفوز باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية العام القادم

https://www.albawabhnews.com/4424966

اليوم.. "عشماوى" يتفقد فرص استثمارية بـ 800 مليون جنيه في السويس

https://www.albawabhnews.com/4424972

"الاتصالات" تطلق منحة لبناء قدرات 500 شاب متخصص فى علوم البيانات الضخمة

https://www.albawabhnews.com/4424953

المالية: تشكيل لجنة لضبط منظومة الحجز الإداري مع استيفاء مستحقات الدولة

https://www.albawabhnews.com/4424865

نشرة أخبار الاقتصاد المالية اتخطيط الاتصالات لتموين , البوابة نيوز