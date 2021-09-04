نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 4 سبتمبر 2021

شهدت الساحة الاقتصادية اليوم السبت عددا من الأحداث المهمة على رأسها فوز مصر باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي، وجاء تفاصيل النشرة كالتالي:
مصر تفوز باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية العام القادم
https://www.albawabhnews.com/4424966
اليوم.. "عشماوى" يتفقد فرص استثمارية بـ 800 مليون جنيه في السويس
https://www.albawabhnews.com/4424972
"الاتصالات" تطلق منحة لبناء قدرات 500 شاب متخصص فى علوم البيانات الضخمة
https://www.albawabhnews.com/4424953
المالية: تشكيل لجنة لضبط منظومة الحجز الإداري مع استيفاء مستحقات الدولة
https://www.albawabhnews.com/4424865