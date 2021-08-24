بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الأسبوع 33

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 07:03 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي ضمن منافسات الأسبوع 33 للدوري المصري الممتاز والتي تحدد بشكل كبير بطل الدوري حيث يحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 76 نقطة وبفارق أربع نقاط عن منافسه الأهلي وفوز الزمالك اليوم على طلائع الجيش يعني تتويجه رسميا بلقب بطل الدوري قبل المباراة الأخيرة.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي في الأسبوع قبل الأخير للدوري

وينطلق البث المباشر لمباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويتطلع كارتيرون للفوز بمباراة اليوم وحسم لقب بطل الدوري بعد غياب 6 سنوات عن منصات التتويج.

ويعتمد الزمالك في مباراة اليوم ضد الإنتاج الحربي والتي يقدم موقع البوابة بث مباشر أسفل الخبر على تشكيل مكون من:

محمد ابو جبل لحراسة المرمى ومحمد حمدي الونش وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني لخط الدفاع وفي وسط الملعب يعتمد الزمالك على طارق حامد وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وشيكابالا وأحمد سيد زيزو بينما يقود خط هجوم فريق الزمالك سيف الدين الجزيري.

بث مباشر لمباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري