في 65 حقلا.. الوادي الجديد تنفذ مشروع العيادة الزراعية

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 03:03 م

بدأت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مشروع العيادة الزراعية بالأراضي الصحراوية.

أكد الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء، أنه يجري تنفيذ فعاليات وأنشطة مشروع العيادة الزراعية للأراضي الصحراوية والمستصلحة الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء وذلك على مستوى 65 حقًلا إرشاديًا لمحاصيل غير تقليدية مناسبة لظروف الأراضي الصحراوية ومنها محصول الدخن والسورجم كأعلاف غير تقليدية، وأيضًا الفول السوداني وعباد الشمس، ومحصول الذرة الشامية فتم زراعة العديد من أجود أصناف الذرة بالعديد من المواقع بمركز الداخلة في موط والقصر وغرب الموهوب، وبمركز الخارجة وأيضا مركز باريس.

وقال المرسي، إن ذلك يأتي في إطار التعاون البناء مع مديرية الزراعة بالوادي الجديد وبمشاركة أعضاء من الفريق البحثي بالعديد من الجامعات والمراكز البحثية للمساهمة في الجهود الرامية لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية.

من جانبه قال الدكتور أحمد إسماعيل، أستاذ مساعد أمراض النبات بمركز بحوث الصحراء، ورئيس المشروع القومي للعيادة الزراعية للأراضي الصحراوية والمستصلحة إن مشروع العيادة الزراعية بدأ فعالياته منذ شهر فبراير الماضي بإشراف ومتابعة من الجهة الممولة الممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأضاف، أن مشروع العيادة الزراعية يشمل على عدة أنشطة يتم تنفيذها بمواقع عمل المشروع في الوادي الجديد وعدة مناطق أخرى، حيث شملت أنشطة المشروع في المحافظة زيارات ميدانية مكثفة للعديد من مواقع العمل لرصد المعوقات الزراعية من الآفات والأمراض والحشائش وتقديم التوصيات العلمية للتصدي لهذه المشكلات، وأيضا تسجيل وتوثيق مواقع انتشار هذه الأمراض والآفات حتى يمكن وضع خطة عمل للحد من انتشارها.

وتابع أن مشروع العيادة الزراعية يضم العديد من فرق العمل في مختلف التخصصات المرتبطة بأنشطة المشروع، ويجري تنفيذ ومتابعة الحقول من خلال أساتذة متخصصين بجانب المهندسين والمشرفين الزراعيين بالوادي الجديد.

أشار إلى أن مشروع العيادة الزراعية تولى توفير كافة مستلزمات الزراعة من تقاوى وأسمدة ومحفزات نمو وقائية حيوية مجانا لتنفيذ الحقول الإرشادية وذلك من أجل تقديم نماذج إرشادية يمكن تنفيذها في المحافظة لزيادة الإنتاج والجودة اعتمادا على الممارسات الزراعية الجيدة التي يجري نشرها والتوعية بها لدى الممارسين للنشاط الزراعي بجانب تنفيذ العديد من الأنشطة ومنها إقامة الدورات التدريبية وورش العمل والقوافل الإرشادية والمدارس الحقلية وإجراء التحاليل اللازمة لعينات التربة والمياه والتواصل المستمر بين المزارعين وأعضاء الفرق البحثية للمشروع للتجاوب بشأن تقديم الدعم الفني اللازم وترسيخ فكرة العيادات الزراعية والاعتماد عليها في للتصدي المشكلات التي تواجه المزارعين.

الوادي الجديد تنفذ مشروع العيادة الزراعية (1)

الوادي الجديد تنفذ مشروع العيادة الزراعية (2)

الوادي الجديد تنفذ مشروع العيادة الزراعية (3)

الوادي الجديد تنفذ مشروع العيادة الزراعية (4)

الوادي الجديد تنفذ مشروع العيادة الزراعية (5)