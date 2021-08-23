عمرو ثروت عضوا منتدبا والرئيس التنفيذي لبنك ABC مصر

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 08:29 م

أعلنت المؤسسة العربية المصرفية "ABC"، اليوم الإثنين، تعيين عمرو ثروت، في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC مصر بعد موافقة مجلس إدارة البنك على ذلك.

يمتلك عمرو ثروت أكثر من 26 عاماً من الخبرة المحلية والإقليمية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات الشركات التي اكتسبها بتقلده مجموعة متنوعة من المناصب العليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

وينتقل إلى منصبه الجديد قادماً من بنك "إتش إس بي سي"، بعد أن أمضى 15 عاماً مع البنك، قضى منها 7 سنوات كرئيس للخدمات المصرفية الدولية في مصر، والسنوات المتبقية عمل فيها لتغطية المنطقة من دبي.

و شغل مؤخراً منصب العضو المنتدب ونائب رئيس الخدمات المصرفية الدولية ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لبنك "إتش إس بي سي" في دبي.

و يحمل شهادة ماجستير في العلوم المالية من كاس بيزنس سكول في لندن، وتخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخصص في الاقتصاد ودرس تخصصاً فرعياً في العلوم السياسية.

وقال البنك إن انضمامه يأتي في مرحلة نمو فارقة بالنسبة للبنك، بعد إتمام عملية الاستحواذ على بنك بلوم مصر في 11 أغسطس الجاري، ويعمل البنك الآن على دمج أعمال بنك بلوم مصر ضمن بنك ABC مصر.

ومن المتوقع أن يبدأ مهام منصبه في تاريخ 26 سبتمبر المقبل، بحسب البيان.