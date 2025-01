جيريمي ألين وايت بطلا لمسلسل "Enigma Variations" على نتفليكس

يشارك الممثل جيريمي ألين وايت، في بطولة وإنتاج مسلسل محدود على منصة "نتفليكس"، مقتبسًا عن رواية أندريه أسيمان "Enigma Variations".

المشروع قيد التطوير حاليًا على عملاق البث الرقمي، وفي حال نجاحه، سيكون هذا هو ثاني اقتباس على الشاشة لرواية من روايات “أسيمان”.

وفي السابق، تم تحويل روايته "Call Me by Your Name" إلى فيلم نال استحسان النقاد من بطولة تيموثي شالاميت وآرمي هامر، وكتب السيناريو جيمس آيفوري وأخرجه لوكا جواداجنينو.

تدور أحداث مسلسل “Enigma Variations” حول رجل يُدعى بول، الذي ظل حبه يستحوذ عليه ويطمع فيه طوال فترة بلوغه كما كان في فترة مراهقته. حيث كان شغفه الدائم بفتاة يلتقيها مرارًا وتكرارًا على مر السنين، يتخلله لقاءات مجهولة مع رجال. إن ارتباطات بول غير قابلة للفهم، وعابرة، ومكتوب عليها إلى الأبد رغبة خام. وقبل كل خطوة يخطوها بول، تكون آماله وإنكاره ومخاوفه وندمه على استعداد دائمًا لنصب فخاخها. ومع ذلك، يظل حلم الحب باقيًا. قد لا نعرف دائمًا ما نريد. قد نظل لغزًا لأنفسنا وللآخرين. ولكن عاجلاً أم آجلاً، نكتشف من كنا نعرف دائمًا أننا كذلك.