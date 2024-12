صرح فيلم الكوميديا العائلية "A Sudden Case of Christmas" بدور العرض المصرية

طرح بدور العرض المصرية فيلم الكوميديا العائلية الجديد A Sudden Case of Christmas للمخرج بيتر تشيلسوم، حيث تبدأ أحداث الفيلم عندما تنجح الطفلة كلير (10 سنوات) في إقناع أسرتها بإعادة تمثيل احتفالات عيد الميلاد خلال الصيف بشهر أغسطس، في فندق جدها في منطقة دولوميت الجبلية، على أمل إنقاذ زواج والديها، وفي خضم الفوضى الاحتفالية واللحظات الصادقة والتحديات غير المتوقعة، يجلب تصميم كلير الضحك والحب وفرصة للمصالحة.

يضم الفيلم فريقاً من النجوم منهم المرشح لجائزة الأوسكار داني ديفيتو، المشهور بدوره في دور البطريق في فيلم Batman Returns؛ وآندي ماكدويل المعروفة بدورها في فيلم Four Weddings and a Funeral؛ ولوسي ديفيتو من فيلم The Comedian؛ وويلمر فالديراما المعروف بدوره في دور فيز في مسلسل That '70s Show المرشح لجائزة إيمي، ومن توزيع شركة فورستار فيلمز.

وخلال عرض مدته 91 دقيقة، يمنح الفيلم مشاهديه رحلة خيالية لا تفوت مليئة بالضحك والحب وأجواء الكريسماس في دور العرض يوم 18 ديسمبر هذا العام.