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الخميس 24 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بث مباشر.. حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2024

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
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بدأ توافد عدد من صناع السينما حول العالم على السجادة الحمراء على مركز الجونة للثقافة والمؤتمرات، لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السابعة، والمقام خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر المقبل.

يحتفي مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بتكريم عدد من نجوم السينما خلال فعاليات النسخة السابعة. ومن المقرر تكريم الفنان محمود حميدة، والمخرجين اللبنانيين جوانا حاجي توما وخليل جريج.

يفتتح المهرجان بعرض الفيلم القصير الحائز على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي "الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتًا" (THE MAN WHO COULD NOT REMAIN SILENT) هو فيلم قصير للمخرج نيبويشا سلييبسيفيتش، من إنتاج كرواتيا، وفرنسا، وبلغاريا، وسلوفينيا، ويتتبع قصة ركاب قطار أوقفتهم ميليشيا عسكرية في عام 1993 في البوسنة والهرسك، خلال عملية تطهير عرقي. ومن بين 500 راكب، رجل واحد فقط يجرؤ على التصدي لهم.

مهرجان الجونة السينمائي مركز الجونة للثقافة والمؤتمرات