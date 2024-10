معز مسعود يوجه رسالة قوية لنتنياهو في أغنية بالإنجليزية: أنت عبد لأطماعك

أطلق الباحث والمنتج معز مسعود أغنية جديدة لأطفال فلسطين ولبنان على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات يوتيوب، الأغنية تحمل اسم 'HERE TO STAY ' 'سأبقى هنا'، وقد طرح مسعود الأغنية باللغة الإنجليزية ومترجمة إلى العربية، خاصة أنها تحمل رسالة إلى المجتمع الدولي عامة ونتنياهو وإسرائيل خاصة، حيث يقول في كلماتها ' لا يمكنك لعب دور الضحية إلى الأبد'، و ' أنت عبد لأطماعك'.

وأكد مسعود أن الأغنية مشاركة في التوعية العالمية من أجل إنقاذ أطفال غزة ولبنان من الحرب الوحشية.

(‏HERE TO STAY -سأبقى هنا) من تأليف وألحان معز مسعود، وإنتاج موسيقي ومكس شريف مصطفى وإخراج ورؤية علاء خالد وحسام مورو.

يذكر أن معز مسعود كان قد شارك في حملة عالمية لوقف إطلاق النار على غزة في مارس الماضي مع نجوم عالميين على رأسهم روجر ووترز وبراين كوكس بالتعاون مع المؤسسة العالمية أطباء من أجل فلسطين.