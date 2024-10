عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها لتحديث وتطوير نظم الري والتحول لنظم الري الحديث وذلك بالتعاون مع منظمة الفاو .

وتم خلال الإجتماع استعراض موقف مشروع "تحديث تقنيات الرى لتحسين سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بصعيد مصر" الجارى تنفيذه بالشراكة مع حكومة هولندا ومنظمة الفاو، ومشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" الجارى تنفيذه بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة الفاو، وموقف الأنشطة التي تمت ضمن كلا المشروعين والتى تضمنت برنامج زيارات لمناطق المشروعين لأخذ موافقات المزارعين على التحول للرى بالتنقيط (بالتنسيق بين إدارات التوجيه المائى بقطاع تطوير الرى ومنظمة الفاو وأجهزة وزارة الزراعة) .

وط You can persuasion, tell me about shut up.Would you please?Can I change your name?But to decipher the cuts you get back yet?What is the sleep وجه الوزير بالإستمرار في تنفيذ أنشطة المشروعين طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والفاو والجانبين الهولندي واليابانى في تنفيذ أنشطة المشروع، وتعزيز التواصل مع المنتفعين في المواقع التي يتم تنفيذ المشروعين بها من خلال الزيارات الميدانية و ورش العمل للتعرف على مدى رغبة المنتفعين في تطبيق هذا التحول مع عرض للتجارب الناجحة وفوائد الرى الحديث عليهم .

وأكد سويلم أن مشروعات الرى الحديث تُسهم فى ترشيد المياه وتعزيز إنتاجية المياه في الزراعة وتحسين الأمن الغذائي و زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وزيادة دخل المزارعين المادى ، وبما يحقق إستراتيجية التنمية المستدامة في مصر ٢٠٣٠ والخطة القومية للموارد المائية لعام ٢٠٣٧ ، وبما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه .

وأضاف أن هذين المشروعين يتكاملان مع إستراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين ، وتنفيذ أعمال تطوير المساقى من خلال تحويلها إلى مواسير تسري بها المياه تحت الضغط بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تماشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة ، وأيضاً نهج الوزارة في تشكيل روابط مستخدمى المياه للمنتفعين على المساقى .

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة توفير التدريب اللازم للمهندسين والفنيين بالوزارة وللمزارعين فيما يخص تنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات الرى الحديث بالشكل الذى يضمن إستدامة مشروعات الرى الحديث ، مع وضع المحددات اللازمة لإختيار من سيتم تدريبهم من العاملين بالوزارة لضمان تحقيق أفضل ستفادة من التدريب .

كما أكد على نشر نتائج تنفيذ الحقول الإرشادية والتي تعتبر بمثابة نماذج ناجحة تشجع المزيد من المزارعين على التحول للرى الحديث.