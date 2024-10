آن هاثاواي تعود للجزء الثالث من Princess Diaries

تعود النجمة الأمريكية آن هاثاواي، لبطولة سلسلة الدراما العائلية والكوميدية “The Princess Diaries”، بعد 10 سنوات على طرح الجزء الثاني من السلسلة.

وتتولى إخراج الفيلم كاتبة السيناريو والمخرجة الماليزية آديل ليم، الشهيرة بكتابة سيناريو فيلم الكوميديا الرومانسية “Crazy Rich Asians". ويُعد هذا التعاون هو الثاني لها مع ديزني، بعدما قامت بكتابة فيلم الرسوم المتحركة “Raya and the Last Dragon” قبل 3 سنوات.

أطلقت ديزني فيلم “The Princess Diaries” في عام 2001، مما دفع آن هاثاواي لتصبح اسما بارزًا في شباك التذاكر. ثم صدرت تكملة عام 2004، بعنوان "The Princess Diaries: Royal Engagement". قام ببطولة الفيلمين جولي أندروز وأخرجهما الراحل جاري مارشال. حقق الفيلمان معًا 300 مليون دولار على مستوى العالم.

يتبع الفيلم شخصية ميا ثيرموبوليس التي تلعب دورها آن هاثاواي، والتي تعلم أنها الوريثة الواضحة لعرش جينوفيا. تأخذ صديقتيها ليلي ومايكل موسكوفيتز معها في الرحلة بينما تحاول التنقل عبر مرحلة المراهقة.