الخميس.. "ستون عاما على تحويل مجرى النيل" في ندوة بدار الكتب

تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بعنوان “ستون عامًا على تحويل مجرى النيل”١٩٦٤-٢٠٢٤".

تقام الندوة التي ينظمها مركز تاريخ مصر المعاصر في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٣٠ مايو الجاري.

يشمل الافتتاح كلمات لكل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وزارة الموارد المائية والري، رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان.

يرأس الجلسة الأولى أ.د. السيد فليفل (العميد الأسبق لكلية الدراسات الأفريقية - جامعة القاهرة)

ويتحدث فيها كل من د. محمد السيد أحمد: أستاذ الموارد المائية المساعد – كلية الدراسات الأفريقية - جامعة القاهرة، حول تحويل مجرى نهر النيل من الناحية الهندسية، ود. مصطفى عبد العال الجعفري (مدرس التاريخ الحديث والمعاصر – كلية الدراسات الأفريقية - جامعة القاهرة) ويتحدث عن "التواطؤ والمراوغة – البنك الدولي وتمويل السد العالي"

يرأس الجلسة الثانية أ.د. أشرف مؤنس (أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر – كلية التربية - جامعة عين شمس)

ويتحدث فيها كل من أ.د. محمد عبد الوهاب سيد أحمد (أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر – كلية الآداب - جامعة عين شمس): ويتناول موضوع " الولايات المتحدة والسد العالي"، ود. شيرين مبارك (أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد – كلية الدراسات الأفريقية - جامعة القاهرة)، وتتناول موقف أثيوبيا من مشروع السد العالي، و د. أسامة عبد التواب (أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد – كلية الدراسات الأفريقية - جامعة القاهرة): ويتحدث عن أثر تمويل السد العالي على بعض المشروعات التنموية في أفريقيا جنوب الصحراء"