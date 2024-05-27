التموين: تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى 160 دولة منهم 93 جديدة

استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، جهود الدولة في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج مشيراً إلى تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى 160 سوقا حالياً بزيادة 93 سوقا جديدة خلال 10 سنوات وهي زيادة كبيرة.

وأضاف أبو اليزيد في تصريحات صحفية اليوم أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة حتى يتمكن المنتج المصري من المنافسة في الأسواق العالمية وذلك من خلال انتاج زراعي جيد والتوسع في المشروعات القومية الكبيرة ،كما تم إنشاء محطات جديدة خاصة بالفرز وتخزين وتعبئة الخضراوات والفاكهة ومحطات خاصة بفرز الموالح واصبحت مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الموالح،حيث ان هناك اهتماما كبيرا بملف التنمية الزراعية في الجمهورية الجديدة ما ساهم في تحقيق طفرة في الصادرات، لافتا الى أنَّ الجهود المستمرة من الدولة في دعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي نتج عنها أجمالي صادرات منتجات زراعية مصنعة وطازجة الى ما يقرب من 8.8 مليار دولار

وأوضح أن من أبرز الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لإحداث طفرة في الزراعة والتصدير، هو دعم منافسة المنتج المصري في الأسواق الخارجية وذلك بتحسين دورة الزراعة وإحكام الإنتاج الجيد والاهتمام بالمشروعات القومية والاستصلاح الزراعي ووضع خطط طموحة لزيادة الرقعة الزراعية.

وأشار أبو اليزيد الى أن تصدير الحاصلات الزراعية ليست فى فقط في صورة منتجات خام بيمنا أصبح يتم تصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها بقيمة مضافة، كما ان المشروعات القومية الكبيرة ساعدت فى زيادة حجم الصادرات الزراعية منها مشروع 1.5 مليون فدان في الظهير الصحاوي، ومشروع مستقبل مصر وهو نواة الدلتا الجديدة منزرع فيها حاليا ما يقترب من 460 ألف فدان ، ومشروع ال 100 ألف فدان صوب وزراعات محمية تعطي إنتاج بأعلى جودة ممكنة حيث ان هذه المشروعات تعطي قدرة لمصر ليكون لديها اكتفاء ذاتي من الخضراوات والفاكهة ، بجانب التصدير للخارج ليعطي حصيلة دولارية.