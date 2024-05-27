بالفيديو.. التفاصيل الكاملة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات حياة كريمة

كشف الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي، تفاصيل تنفيذ مشروعات مؤسسة حياة كريمة داخل القرى ضمن المرحلة الأولى، وموعد بدء العمل في تنفيذ المرحلة الثانية.

وأضاف أبو علي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أنه في بداية انطلاق مبادرة حياة كريمة، تم رصد 300 مليار جنيه؛ إجمالي المخصصات المالية للمبادرة بمراحلها الثلاثة، ولكن تم زيادة هذه المقدرات المالية بعد ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى تتضمن القرى الأكثر احتياجا والأشد فقرا، والتي تشمل 1500 قرية، وتستهدف الدولة منها تحسين مستوى ما يقرب من مليون ونصف المليون مواطن من هذه القرى، ويأتي بعد ذلك في المرحلة الثانية؛ القرى الأقل احتياجا وفقرًا.

وأوضح أبو علي، أنه تم انتهاء المرحلة الأولى من مشروعات حياة كريمة، ولكنها ستستمر تحت الرعاية والاهتمام لفترة مقبلة، وأكبر دليل على ذلك هو تعرض بعض المنازل في أسوان إلى خطر السيول خلال الفترة الماضية، وتم التعامل مع هذه المواقف وإعادة المنازل كما هي.

وأشار إلى أنه من المقرر بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة؛ عقب نهاية العام المالي الجاري، ومع بداية العام المالي الجديد 2024/2025، وتحديد في شهر 7 المقبل، وخلال الفترة الحالية يتم رصد القرى التي ستدخل ضمن هذه المرحلة بالتعاون بين وزارة التخطيط ومؤسسة حياة كريمة.