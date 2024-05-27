وزير الكهرباء: اعتذر للشعب المصري عن أي ضيق من انقطاع التيار ونعمل على تقديم الحلول

قدم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، اعتذار للشعب المصري المصري عن أي ضيق من انقطاع التيار وتخفيف الأحمال، موضحا أنه يتم العمل على إيجاد حلول من قبل الخبراء والمعنيين، بإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء لإدارة هذه الأزمة ووضع حلول لها.

وردت عليه الإعلامية قصواء الخلالي:" أمر مقدر من الحكومة ان تنتهج سياسة الاعتذار وهذا أمر ضروري ومقدر لأنه من حق المواطنين الذين صبروا وتحملوا".

وتابع وزير الكهرباء خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي ان المشكلة الحقيقية في هذا الأمر هو المشكلة التمويلية الكبيرة في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وسعر البيع.

واردف ان فاتورة الوقود الذي نحصل عليها تضاعفت لعدة أسباب أهمها الأزمات المتعاقبة، والحروب وفيروس كورونا، وتغير سعر الصرف ثلاث مرات.

ونوه محمد شاكر ان الدولة أجلت زيادة الأسعار اكثر من مرة مراعاة للظروف الاقتصادية لشريحة محدودي الدخل، منوها

واختتم ان سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بـ 3 دولارات للمليون وحدة حرارية لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء، مشيرا إلى ان هناك مساهمة كبيرة من وزارة البترول وتعطينا بسعر ارخص وتقوم بدفع الفارق.