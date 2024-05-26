تعرف على قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي

مصطفي شوبير

محمد عواد

مهدي سليمان

محمد عبد المنعم

رامي ربيعة

ياسر إبراهيم

أحمد رمضان بيكهام

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

أحمد فتوح

مروان عطية

حمدي فتحي

أحمد نبيل كوكا

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

ناصر ماهر

محمد صلاح

مصطفي فتحي

محمود حسن تريزيجيه

مصطفي محمد

محمد الشامي

أحمد أمين أوفا

محمد شريف