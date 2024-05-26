ضبط تاجر سلاح لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي بأسيوط



ألقت قوات الأمن القبض على تاجر سلاح، قام بغسل 31 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية بالمخالفة للقانون.

وذكرت “الداخلية” في بيان لها أن أنها ضبطت شخصا له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوط لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات ، الأراضى الزراعية ، السيارات - تأسيس الأنشطة التجارية)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.