تجديد حبس 3 عاطلين في حيازة 2 كيلو من الإستروكس المـ خدر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات في حيازة 2كيلوا جرام من المواد المخدرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام المتهمين بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي 3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول السلام وبحوزتهم (2 كيلو جرام من مخدر الهيروين – 4,500 كيلو جرام من مخدر الأستروكس – كيلو جرام لمخدر البودر – كمية لمخدر الأيس – 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.