تعرف على جدول أعمال إسكان النواب غدًا

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، ثلاث اجتماعات غدًا الاثنين، لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة.

وتستكمل اللجنة في اجتماعاتها الثلاثة مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: نرمين فتحي بدراوي، بشأن عدم توصيل خطوط مياه الشرب بمنزلة الأشطر- وبعض الشوارع - مركز أبو النمرس-محافظة الجيزة، وعدم إدراج شارع جامع المدينة وعزبة صادق بمشروع الصرف الصحي بقرية نزلة الأشطر- مركز أبو النمرس، وعدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية زاوية مسلم- مركز أبو النمرس- عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية نزلة الأشطر- مركز أبو النمرس.

كما تناقش الطلبات المقدمة من النائب هشام حسين محمد، بشأن الانقطاع الدائم للمياه بمدينة حدائق أكتوبر في محافظة الجيزة بسبب تهالك شبكات مياه الشرب، وتهالك شبكة المرافق والبنية التحتية، وعدم تشغيل خزان المياه بالمنطقة السابعة (ابنى بيتك) بحدائق اكتوبر .

وتناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن عدم تشغيل محطة صرف عزبتي التابوت والرفاعي، المكلف بإنشائها جهاز مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية في القرى بمركزي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة.

كما تناقش اللجنة الطلبات المقدمة من النائب محمود عادل شعلان، بشأن إحلال وتجديد شبكة المياه المتهالكة بمنطقة المجاورة (13) غرب سوميد التابعة لجهاز مدينة 6 أكتوبر، ومن النائب حسام الدين عاشور، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرى مدينتي أبو النمرس والحوامدية بالجيزة، ومن النائب بهاء الدين أبو الحمد عثمان، بشأن إحلال وتجديد شبكة المياه المتهالكة، وكذلك صيانة وإنارة أعمدة الكهرباء بالمجاورة (13) غرب سوميد التابعة لجهاز مدينة 6 أكتوبر، وبصفة خاصة شارع اللوتس، ومن النائبة نشوى الشريف، بشأن توقف العمل بمشروع الصرف الصحي بعزبة البكباشي- محافظة الجيزة، و من النائب محمد عبد الرحمن راضي، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن موقف أراضي الإعلاميين بمدينة 6 أكتوبر.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود هشام توشكى، بشأن انقطاع مياه الشرب بمدينة النجوم- بولاق الدكرور_ محافظة الجيزة، والطلب المقدم من النائب أحمد سعد نويصر، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمدينة الصف- محافظة الجيزة، والطلب المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن مخالفة الجمعية المشتركة للبناء والتعمير بمحافظة الجيزة لقانون التعاون الإسكاني الصادر في 5/3/1981.

