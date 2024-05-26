عقيدة مبنية على «الكذب».. "الغباري" يكشف خطة تل أبيب المقبلة في غزة

أكد اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن اليهود لديهم عقيدة تقول إن الله اخترهم ليعبدوه وليس العكس وهي عقيدة أنهم شعب الله المختار، مشيرا إلى أن اليهودي الإسرائيلي لديه عنف في تنفيذ جرائمه؛ إيمانا منه بهذه العقيدة وأنه لا محاكمة له من بشر.

وأضاف اللواء محمد الغباري خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة صدى البلد، أن العقيدة الدينية لليهود الإسرائيليين هي الكذب، والقيادة السياسية لدينا تتعامل معهم بذكاء، معلقا: حينما اقتحموا رفح قرروا غلق المعبر لمنع دخول المساعدات التي تقدمها لهم مصر.

وتابع اللواء محمد الغباري: العملية الحالية تحتاج التفاوض فقط وليس استمرار الحرب وهذا في مصلحة الطرفين، وإسرائيل لديها أنواع من الصهيوينة (السياسية، الدينية، الاستيطانية، التوطينية، القتالية).

واستكمل قائلا: الصهيونيات بأنواعها تخدم مصالح الفكر اليهودي الإسرائيلي والقرارات مع الدول، ومن هنا جاء التخطيط لعمل وطن يهودي في فلسطين بتكامل فكري بريطاني – أمريكي.