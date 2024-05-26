سكرتير مساعد البحيرة يتابع تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء

أجرى الدكتور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، جولة تفقدية داخل المركز التكنولوجى بقرية النمرية بمركز أبو المطامير، لمتابعة استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء.

وتابع غطاس، سير العمل بالمركز التكنولوجي، وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.

وأكد السكرتير العام المساعد على تسهيل الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام مشيراً إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء و سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز من مراكز المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأكد على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب.

كما قام بتفقد العمل داخل المجزر الآلى بأبو المطامير ويأتى ذلك فى إطار الاستعدادات لإستقبال عيد الاضحى المبارك حيث تفقد أقسام المجزر وٱلية وآجراءات الذبح المتبعة داخل المجزر للتيسير على كل من يتعامل معه وتجهيز عنابر الذبح، والتأكد من مستوى النظافة داخل المجزر، بما يلبي احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة.

رفع 357 حالة إشغال طريق مخالف

وعلي جانب آخر، ووجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي حرم الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق ، أسفرت الحملات عن رفع 357 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 107 حالة اشغال بدمنهور ومصادرة 2 مكبر صوت و 65 حالة بأبو حمص و 170حالة بالدلنجات و15حالة برشيد.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلاً على المواطنين.