التضامن تفتتح معرض ديارنا للأثاث في المنيا.. صور

تفتتح وزارة التضامن الاجتماعي معرض ديارنا للأثاث في محافظة المنيا، والذي يستمر حتى ١٥ يونيو المقبل بساحة المحافظة بكورنيش النيل، حيث يقام المعرض على مساحة ٢٤٠٠م، ويفتح أبوابه للجمهور يوميا من العاشرة صباحاً حتي الثانية عشرة مساء.

جاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظين، وتحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،

ويعرض المعرض منتجات الجمعيات التعاونية للأثاث، ومراكز التكوين المهني ومدينة الأثاث بدمياط، حيث يضم المعرض 40 جناحا لمنتجات الأثاث الدمياطي وغرف النوم والسفرة، بالإضافة إلى أجنحة لعرض منتجات مكملات الديكور المنزلي والأثاث.

كما أنه في إطار التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي والتيسير على رواد المعرض والراغبين في شراء منتجات الأثاث يقدم المعرض خدمة التقسيط للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.