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الأحد 26 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إجلاء 110 آلاف شخص من المناطق الساحلية شرقي الهند مع اقتراب وصول إعصار "ريمال"

إعصار ريمال
إعصار "ريمال"
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أجلت حكومة ولاية بنغال الغربية شرقي الهند نحو 110 آلاف شخص من المناطق الساحلية إلى ملاجئ آمنة في إطار التدابير الاحترازية التي تقوم بها ؛ لمواجهة التأثير الناجم عن إعصار "ريمال" الشديد.
ونقلت شبكة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأحد عن مسؤول بارز قوله: "إنه تم تعزيز الجهود من خلال نشر تعزيزات من "إدارة التخفيف من الآثار الناجمة عن الكوارث" في المناطق الساحلية، ما يدعم عمليات الإنقاذ والإغاثة.
ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى ولاية بنغال الغربية منتصف الليل، وسيتسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح شديدة، كما حذرت السلطات الصيادين من النزول إلى البحر وأصدرت أوامر بإجلاء جميع سكان المناطق المعرضة للخطر.

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