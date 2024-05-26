نائب المجتمعات العمرانية يتفقد المشروعات التنموية بالعاشر

زار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اليوم السبت، مدينة العاشر من رمضان، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة، والأعمال الجاري تنفيذها.

وكان في أستقبال المهندس أمين غنيم خلال جولته المهندس " علاء عبداللاه مصطفى" رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن مختلف المشروعات التنموية الموجوده بالمدينة. ثم قامو بجولة بدأت بالمرور على بعض محطات المياه للاطمئنان على سير العمل بها.

ورافقه المهندس أمين غنيم خلال الزيارة المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد شوقي، معاون لشئون التنمية والتطوير والمهندس هيثم احمد معاون نائب رئيس الهيئة للمرافق.

وشدد المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن على أن المنظر الحضاري للمدن تمثل عنصراً حيوياً في تشكيل أنطباعات لجزب الإستثمار، ولذلك يجب العمل على تطويرها بشكل مستمر. كما أن الالتزام باعمال النظافة والتجميل والتنمية وصيانة الطرق سيساعد في تحقيق رؤية مستقبلية فى جمال المدينة.



وأكد المهندس أمين غنيم أن الزيارات والمتابعات الميدانية لتفقد المشروعات ومستوى الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن، وتحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان. مشدداً على أن العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة سيكون لهما الأثر البالغ في تحقيق الأهداف المنشودة.

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتفقد المشروعات القومية بالعاشر من رم

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