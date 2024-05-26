مشروعات حيوية ساهمت في تغيير وجهة الغردقة

مشروعات حيوية ساهمت في تغيير وجهة مدينة الغردقة تم تنفيذها،خلال الفترة الماضية من 2020 حتي 2024، البوابة نيوز، تستعرض بعض ما تم تنفيذه.

مركز التحكم والسيطرة …

جاء في مقدمة هذه المشروعات الحيويه الهامة، مركز التحكم والسيطرة التابع للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وتم إنشاء مركز التحكم والسيطرة، بهدف ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي ، وغرفة عمليات متخصصة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة ، في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية ، وذلك في إطار عمليات التحول الرقمي بالدولة المصرية.

ياتي مشروع انشاء مركز تحكم وسيطرة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مراكز فرعية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواريء والسلامة العامة في كل محافظة من محافظات الجمهورية تكون متواصلة مع المركز الرئيسي للشبكة، بحيث يتم الاستجابة لأي بلاغ يرد من أية محافظة على مستوى الجمهورية والتعامل معه على وجه السرعة.

محطة اليسر …

محطة اليسر لتحلية المياة، بإدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالبحر الاحمر. حيث وفر المشروع آلاف الاطنان يوميا للمواطنين المحافظة وسد عجز مياة الشرب بالمحافظة، ويتك عمل صيانة دورية علي فترات وذلك من خلال تغيير فواتير المحطة، حفاظا علي صحة المواطنين

شواطئ ومنتزهات …

ويأتي في الترتيب الثالث من حيث أهمية المشروعات المقامة علي أرض مدينة الغردقة في الفترة السابقة، الشاطئ العام رقم 4، قام بتنفيذ المشروع، جهاز التعمير بالمحافظة، وهو من المشروعات التي اتاحة متنفسا علي شاطئ البحر بأسعار مخفضة لموطني المحافظة ولزاوارها خاصة في الأعياد والمناسبات.

مول العرب بالدهار..

فيما جاء مول العرب والذي يتم إنشاؤه بالسوق القديم خلف شركة بيع المصنوعات، بالترتيب الرابع من حيث أهمية المشروع، حيث، أفاد المهندس محمد عبد المنعم مدير مديرية الإسكان بالمحافظة ان هذا السوق يتكون من 3 طوابق ، ويقام علي مساحة 1736 متر مربع ، ويضم 69 محل ، و 2 مول تجاري بالإضافة الي المكاتب الإدارية و الخدمات ( غرف كهرباء - دورات مياه ) ، ويهدف الي القضاء علي الاشغالات والأسواق العشوائية ، والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

مجمع خدمات ومشروع سكني استثماري..

بينما جاء مشروع مجمع خدمات الدهار ، في الترتيب الخامس بالنسبة لأهمية المشروع، المقامة علي أرض مدينة الغردقة في الفترة السابقة، بالاضافة الي مشروع الإسكان الاستثماري الذي يتم تنفيذه تحت اشراف مديرية الإسكان والمرافق بتمويل من صندوق الإسكان بالمحافظة ويشمل 36 عمارة بعدد 720 وحدة سكنية .

ويوجد مشروعات اخري في الطريق بتكلفة مليارات الجنيهات بهدف تعديل الصورة البصرية للسائح والزائر للمحافظة وجذب وتسوق سياحي وفتح اسواق اخري للسياحة من الجنسيات مختلفة.

16582754351628956756

FB_IMG_1716709315709

FB_IMG_1716709312282

Picture94

2264779_0