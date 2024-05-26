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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. «صناعة النواب» تستكمل مناقشة قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء

صناعة النواب
صناعة النواب
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تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد السلاب.

وتناقش خلال اجتماعها مشروع قانون مقدم من  النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017،  بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وكانت اللجنة خلال اجتماعها الماضي أرجأت الموافقة الموافقة على مواد العقوبات لاجتماع لاحق.

وأكد محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية التعديلات الواردة في مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، لاسيما في شأن الحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار إلى أن التعديلات تشمل إلزام أي منشأة تقدم الأغذية بالحصول على ترخيص من وحدة سلامة الغذاء، من أجل ضمان جودة الأغذية المقدمة.

وأشار "السلاب"، إلى أن أهمية التعديلات ترتكز على ضرورة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منحهم إعفاءات من الرسوم لمدة عام.

لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد السلاب النائب شحاتة أبو بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء