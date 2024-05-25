لجنة الحوار اللاهوتي بين الكنيسة الأرثوذكسية والاتحاد اللوثري العالمي تبدأ أعمالها

بدء اليوم السبت الافتتاح الرسمي للاجتماع الثالث للجلسة العامة الحادي عشر للجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الأرثوذكسية والاتحاد اللوثري العالمي في دير القديس جورجيوس (مار جرجس) البطريركي في مصر القديمة البطريركي بالقاهرة للروم الأرثوذكس.

وترأس الاجتماع عن المشاركين الأرثوذكس المتروبوليت كيرلس مطران كريني وعن المشاركين اللوثريين الأسقف جون شنايدر.

تم استقبال الممثلين الأرثوذكس الخمسة عشر والمشاركين اللوثريين العشرة ورؤساء الكهنة والشيوخ وعلمانيي اللاهوت الجامعيين، المتروبوليت بندلايمون مطران بطليموس وسكرتير المجمع المقدس، و الأرشمندريت دامسكينوس الأزرعي رئيس دير القديس جيورجيوس ممثل عن البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس .

بعد ذلك بدأت أعمال الاجتماع العام الثالث للجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي المذكورة أعلاه.

وتلا المتروبوليت بندلايمون رسالة البابا ثيودروس ، والتي جاء نصها كالآتي:

"المتروبوليت كيرلس، الأسقف جون شنايدر، الرؤساء المشاركون للجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الأرثوذكسية والاتحاد اللوثري العالمي، رؤساء الكهنة القديسون الأجلاء، الشيوخ المحترمون، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء في الرب الذين يشكلونها اللجنة الدولية العليا المشتركة، المسيح قام.

بعد فرح كبير نستقبلكم، أعضاء اللجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي، في مقر بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا، في عاصمة مصر القاهرة. إنه لشرف لكنيسة الإسكندرية أن تستضيف وتقديم مشورتكم اللاهوتية في الدير البطريركي الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت، للقديس العظيم الشهداء جاورجيوس بمصر القديمة، في الفترة من 25 إلى 31 مايو. للاجتماع الثالث للجلسة العامة الثانية لهذا الحوار العظيم، الذي، بنعمة الله، تجريه كنائسنا منذ سنوات لمجد اسم ربنا يسوع المسيح.

لذلك، فإنه لشرف لنا، كنيسة العرش الرسولي الثاني، أن ندرك انجذاب المسيحيين المنتمين اليوم إلى الطوائف المختلفة وعودتهم الواعية إلى "المصدر اللاهوتي الوحيد" في القرون المسيحية الأولى، كنيسة القديس مرقس الرسول الإنجيلي والأسقف الأول للإسكندرية.

من عواصم العالم القديم، مهد المسيحية ومنشئة اللاهوت، التي قادت الكنيسة تحت السماء إلى طريق الحق، من خلال آباء الإيمان ومعلميه العظام، المطارنة والباباوات القديسين، الذين كرّسوا رسالتنا الرسولية والبطريركية. الكرسي الرسولي، رئيس المجمع المسكوني الأول الكسندروس الإسكندري، واللاهوتيون الأجلاء وأعمدة إيماننا الطاهر أثناسيوس الكبير، وكيرلس عمود الدين، والشهيد البابا بروتيريوس، وشافي المحبة يوحنا الرحيم، وجموع من رؤساء الأساقفة القديسين الباباوات.

هؤلاء لاهوتيون بشكل حاسم، وعظوا واستشهدوا، منذ القرون البدع المتطرفة والفتح العربي حتى الآونة الأخيرة.

في الوقت نفسه، فإن لقاءكم الحواري هو أيضًا بركة لجميع مسيحيي العالم، لأن كنيسة الإسكندرية الرسولية، كمنارة روحية مشعة لشهادة متنوعة ولكن متواصلة لانتشار الإنجيل والحقائق العقائدية، فهي تفهم وتضع الحوار وأهميته في مركز شهادتها على مر الزمن. إن التعاليم اللاهوتية والروحية لكبار لاهوتيي الإسكندرية والنساك المستنيرين ورهبان صحراء النتريا ساهمت أكثر في تشكيل لاهوت المجمع المسكوني الأول عام 325 م، والذي سيتم الاحتفال بذكراه الـ 1700 بكل عظمته من قبل المسيحية في العام المقبل.

ومن أسلافنا القديس أثناسيوس الكبير، الذي تكلمت لاهوتيًا عن تجسد الكلمة، عزز الحوار بين الاتجاهات الفلسفية في عصره باللاهوت والكنيسة.

تعود علاقات الكنيسة الأرثوذكسية باللاهوتيين اللوثريين إلى القرن السادس عشر، عندما بدأ اللاهوتيون من توبنغن وبطريرك القسطنطينية إرميا الثاني ترانوس حوارًا لاهوتيًا رسميًا عن طريق المراسلة، وفي تقدمه قام الملاس وأسلافنا القديس يوحنا. كيرلس لوكاريس (1572-1638) وميتروفانيس كريتوبولوس (1589-1639).

وفي مقدمة الذين ساهموا من أسلافنا أيضًا، القديسان كيرلس لوكاريس (1572-1638) وميتروفانيس كريتوبولوس (1589-1639).

إننا نتمتع بثمار هذا العمل التحضيري من خلال أكثر من 30 عامًا من العمل المشترك المستمر للجنة اللاهوتية الدولية الكبرى. إن الكرسي البطريركي للرسول مرقس سعيد حقًا بإدراجه ومساهمته على مر الزمن في هذا الحوار من خلال الممثلين، سواء من خلال صاحب السيادة المتروبوليت مكاريوس مطران نيروبي خلال السنوات الماضية، أو بحضور المتروبوليت بتروس مطران أكسومي، والأستاذ الجزيل الاحترام في الأكاديمية اللاهوتية العليا في تسالونيكي السيد غريغوريو ليانداس. الصوت اللاهوتي البطريركي لبطريركيّتنا هو شهادة للإفخارستيّا والهوية الرسولية والأنطولوجيا الأرثوذكسية في القارة الأفريقية.

بهذه الروح، نحيي مرة أخرى أعضاء اللجنة الدولية المشتركة الحالية لهذا الحوار اللاهوتي وننقل للجميع، من خلال من خلال ممثلنا المتروبوليت بندلايمون مطران بطليموس والسكرتير العام وعضو مجمعنا المقدس، والمتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس، والأسقف المساعد استفانوس بالقاهرة، السيد والأرشمندريت الجزيل الاحترام دامسكينوس الأزرعي رئيس في دير القديس جاورجيوس البطريركي، الذي يستضيفك. ولكم التهنئة اليومية بعيد الفصح والعناق البطريركي وهي "المسيح القائم من بين الأموات"، متمنيين النجاح المطلق لعمل الحوار بنعمة باني الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية، ربنا يسوع المسيح.

بعد ذلك، عبر الرئيسان المشاركان للجنة الدولية المشتركة، المتروبوليت كيرلس والأسقف جون شنايدر، عن شكرهما لصاحب الغبطة على حسن الضيافةالنبيلة في مقر الكرسي البطرركي الثاني، بالعاصمة المصرية.

يُشار إلى أن أعمال الاجتماع الثالث للاجتماع العام الـ13 للجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الأرثوذكسية والاتحاد اللوثري العالمي ستستمر حتى الجمعة القادمة 31 مايو 2024، باجتماعات على مدار اليوم كل يوم. في دير القديس جيورجيوس البطريركي بالقاهرة.

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