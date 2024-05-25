إطلاق جوائز مصر لرواد الأعمال في نسختها الرابعة دعم وتكريم لرواد الأعمال المبدعين

أعلنت جوائز مصر لرواد الأعمال (EEA) عن انطلاق فعاليات نسختها الرابعة، بهدف تكريم وتقدير الرواد الأعمال الذين أظهروا إبداعاً ونجاحاً في مجالاتهم، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم للإعلان عن تفاصيل الجائزة وفئاتها.

تحمل هذه النسخة شعارًا يجسد روح الإبداع والتحديات المتجاوزة بالقدرات واستغلال الفرص، وتأتي في إطار التزام المنصة بتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتنميتها في مصر والمنطقة. وفي ظل حضور شخصيات مهمة في المجال الريادي، أكد عمرو منسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ievents ومؤسس EEA، أهمية تحول الجوائز إلى منصة إقليمية تدعم وتطور منظومة ريادة الأعمال في المنطقة.

تضمنت الفعاليات إعلان فتح باب التقديم للجوائز حتى 4 يوليو 2024، مع إعلان فئات الجوائز ولجان التحكيم الخاصة بها. وتهدف هذه الفعاليات إلى تشجيع التنوع والابتكار في مجال الريادة، وتحفيز الرواد الأعمال على المشاركة والتميز.

تتضمن فئات الجوائز 14 جائزة تغطي مختلف المجالات مثل الابتكار والاستدامة والتكنولوجيا، وتعتبر هذه الجوائز منصة لتسليط الضوء على المشاريع المبتكرة التي تسهم في تطوير الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية المستدامة.

أعلن عمرو منسي النجاحات التي حققتها المنصة خلال السنوات الماضية، عن إطلاق منصة جديدة لجوائز رواد الأعمال للشباب، بهدف دعم وتشجيع الكوادر الواعدة في المستقبل.