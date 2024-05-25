نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام اليونايتد

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، المقرر إقامته على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وأجرى جوارديولا بعض التغييرات على خط الدفاع، حيث اعتمد على جون ستونز وناثان أكي في مركزي قلب الدفاع، بدلا من روبن دياز ومانويل أكانجي، ويغيب الحارس الأساسي إيديرسون بسبب الإصابة، ليشارك بدلا منه الحارس الاحتياطي ستيفان أورتيجا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: يوسكو جفارديول، جون ستونز، ناثان أكي، كايل ووكر.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، رودري، كيفن دي بروين.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، فيل فودين ، برناردو سيلفا.

باستثناء غياب إيديرسون والتغييرات في خط الدفاع، حافظ جوارديولا على ثبات تشكيله في بقية الخطوط، حيث اعتمد على ماتيو كوفاسيتش ورودري في خط الوسط الدفاعي، وفيل فودين وكيفن دي بروين وبرناردو سيلفا في خط الوسط الهجومي.

ويعد غياب الحارس الأساسي ضربة قوية لمانشستر سيتي، لكن أورتيجا أثبت كفاءته في المباريات السابقة، ونأمل أن يقدم أداء مقنعا في هذا اللقاء المهم.

سيواجه مانشستر سيتي فريق مانشستر يونايتد المتحمس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وستكون هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات جوارديولا ولاعبيه.