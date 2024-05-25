"تمريض الزقازيق" تعقد ندوة عن استشراف المستقبل فى ريادة الأعمال

من منطلق حرص وحدة الابتكار ونقل التكنولوجيا بكليه التمريض بجامعة الزقازيق، على نشر ثقافة الإبداع والابتكار بين أعضاء هيئه التدريس والطلاب والباحثين، اعلنت الوحدة إقامة ندوة تعريفية عن «استشراف المستقبل فى الابتكار وريادة الأعمال».

وذلك تحت رعاية د.خالد الدرندلى رئيس الجامعة، ود.إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف د.ناديه محمد طه عميد كلية التمريض، و د.حنان محمد ترك وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.فريده حسونه مدير وحده الابتكار.

ويحاضر في الندوة د.محمود سطوحي أستاذ الكيمياء الحيوية ومدير مكتب الإبتكار ونقل التكنولوجيا بالجامعة، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٤ فى تمام الساعة ١١ صباحاً بقاعة المناقشات بالكلية، مع العلم أن الحضور مجانى مع الحصول على شهادة.



