براءة انتصار من تهمة سب وقذف سايس بجاردن سيتي

قضت محكمة جنح قصر النيل، ببراءة الفنانة إنتصار في تهمة سب وقذف سايس في منطقة جاردن سيتي.

كان أحد المحامين، بصفته وكيلًا عن سعد إبراهيم سعد، سايس بمنطقة جاردن سيتي أقام جنحة مباشرة ضد الفنانة انتصار، اتهمها بسب وقذف موكله.

وطالب الشاكي بتعويض قدره 20 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

تعود أحداث الواقعة، بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من الفنانة انتصار أفادت فيه بتعرضها للسب والقذف على يد سايس أثناء ركنها سيارتها فى منطقة جاردن سيتى بقصر النيل.

وادعت الفنانة أن السايس تعدى عليها بالسب ومنعها من ركن السيارة، حيث توصلت التحريات إلى كذب رواية الفنانة انتصار، مما دفع محامى السايس لإقامة دعوى تطالب بالبلاغ الكاذب ضد الفنانة انتصار والتنمر على موكله.