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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الدبلومات الفنية 2024.. تعليم القاهرة: لا شكاوى في اليوم الأول للامتحانات

متابعة غرفة عمليات
متابعة غرفة عمليات الدبلومات الفنية بالقاهرة
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تابع أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية سير أعمال اليوم الأول للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية ٢٠٢٤ ( دور أول)، وذلك بحضور الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني وأعضاء الغرفة.

كما تابع رصد الغرفة كافة المواقف أثناء الامتحان من خلال غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى أو مشكلات قد ترد خلال فترة الامتحانات .

واطمأن على وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وعلى انتطام الطلاب بلجان الامتحانات.

وشدد وكيل  الوزارة على ضرورة التزام الجميع بكافة الضوابط و القواعد المنظمة للعملية الإمتحانية، لافتا إلى أنه تم التنبيه على  العاملين باللجان ضرورة توفير الهدوء.

من جهته أكد الدكتور  خالد عبده أن الغرفة لم تتلق شكاوى أو معوقات من شأنها عرقلة سير العملية الامتحانية.

حيث أدى طلاب الدبلومات الفنية  اليوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٥ فى مادة اللغة العربية فترة أولى من الساعة ( ٩ : ١١:٣٠)، والفترة الامتحانية الثانية فى مادة التربية الدينية ( ١٢ : ١:٣٠ )

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