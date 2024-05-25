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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهم بالشروع في قتل عامل

أرشيفية
أرشيفية
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أجلت محكمة الجنايات المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسه المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، أمانة سر محمد جبر ومحمد شحاته، محاكمة المتهم بالشروع في قتل عامل في منطقة 15 مايو, إلى جلسة 22 .

وجهت النيابه للمتهمين تهم التعدي بالضرب علي عامل بسلاح  ابيض حيث أُصيب بعدة طعنات بالجسد، كان ذلك بسبب خلافات بسبب لهو الاطفال عندما ذهب المجني عليه إلى المتهم ليشتكي من نجله، وقتها دار بينهما مشاجرة لينتهي بطعنه عدة طعنات بالجسم، وعلى الفور تم نقله لاسعافه وابلغوا رجال المباحث على الفور تم القبض على المتهم بحيازته سلاح أبيض ومواجهته اعترف بارتكابه الجريمة.

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