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السبت 25 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر تدور 15 ألف طن مخلفات بلدية في اليوم الواحد

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء اليوم السبت، بياناً  للجزء الثالث من النشرة السنوية لإحصاءات البيئة عام 2022 "المخلفات والكوارث" حيث من أهم المؤشرات انه بلغت كمية المخلفات البلدية (القمامة) المتولدة على مستوي محافظات الجمهورية 76.6 ألف طن/يوم.

وجاءت محـافظات القــاهرة والجيزة والقليوبية على رأس تلك المحافظات بنسبة 23.3%، 10.4%، 6.4% على التوالي، بينما بلغت الكمية التي تم تدويرها 15.2 ألف طن/يوم وجاءت محافظتي القاهرة والدقهــلية علي رأس محافظات الجمــهورية مـن حيث نسبة التدوير بنـسبتي 23.0%، 12.8% عـلي التوالي وذلك عام 2022.
واشار الجهاز الي انه بلغت قيمة الخسائر الاقتصادية الناتجة عن السيول والأمطار الغزيرة والعواصف الترابية في قطاع الكهرباء 6.5 مليون جنيه عام 2022، مقابل 55.9 مليون جنيه عام 2021، بنسبة انخفاض بلغت 88.4%.

كما بلغت كمية مياه الصرف الصحي المعالجة المستخدمة في الزراعة في الدلتا 7689 مليون م3 عام 2022 مقابل 6750 مليون م3 عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 13.9%.

الاحصاء عام 2022 إحصاءات البيئة