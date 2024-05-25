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السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الاتصالات يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية بالإسماعيلية

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم السبت، مركز إبداع مصر الرقمية في جامعة قناة السويس، وذلك خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية يرافقه الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
التقي الوزير بعدد من الشباب المتدربين والملتحقين بمبادرات الوزارة الخاصة بنشر ثقافة الابتكار ودعم ريادة الأعمال لدى الشباب وبناء القدرات في التخصصات التكنولوجية.

ويستهدف مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة الإسماعيلية تهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وتنمية المهارات الرقمية للشباب بالمحافظة.
كان الدكتور عمرو طلعت قد افتتح صباح اليوم، مكتب بريد الإسماعيلية، ومركز خدمة عملاء المصرية للاتصالات We بحضور اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات المهارات الرقمية تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات