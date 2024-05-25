بالصور.. امتحانات نهاية العام بجامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر

انطلقت اليوم السبت، امتحانات نهاية العام الجامعي 2023 - 2024، في يومها الأول بجامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، وذلك بكليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية وتكنولوجيا الصناعة والطاقة، حيث انطلقت امتحانات نهاية العام الجامعي بجامعة طيبة التكنولوجية، اليوم السبت 25 مايو الجاري، وتستمر حتى 11 يونيو المقبل.

واتخذت جامعة طيبة التكنولوجية، جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير امتحانات نهاية العام الجامعي 2023-2024 في أفضل صورة، وذلك من خلال توفير قاعات امتحانية مناسبة، وتعيين عدد كافٍ من المراقبين، وتوفير الأدوات اللازمة للطلاب.

جولات تفقدية

وأجرى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، يرافقه الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، جولة تفقدية للاطمئنان على حسن سير الامتحانات.

واستمع رئيس الجامعة ومرافقوه، إلى آراء الطلاب حول مستوى الامتحانات ومدى وضوحها، كما وجه الشكر والتقدير لجميع أعضاء هيئة التدريس المشرفين على الامتحانات، والعاملين في مختلف الإدارات، على جهودهم المتميزة في سبيل توفير أجواء مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

استعدادات الجامعة لنهاية العام

وأكدّ الدكتور عادل زين الدين، أن الجامعة مستعدة بشكل تام لاستقبال الطلاب في بيئة امتحانية مناسبة، مُتخذةً كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة ودون أي معوقات، مشددا على ضرورة التزام الطلاب باللوائح والقواعد المنظمة للامتحانات.

وأضاف زين الدين، أن امتحانات نهاية العام تُجرى وفقًا للخطة الزمنية المُعتمدة من قبل مجلس الجامعة، وبإشراف ومتابعة مُباشرة من قِبل إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وتقديم كُلّ ما يلزم لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه، وتوفير بيئة جامعية مُتَميزة للطلاب تُساهم في تحقيق التميز العلمي.

وأوضح رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن نتائج الامتحانات ستُعلن فور انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة، متمنياً للطلاب التوفيق والنجاح في امتحاناتهم، مؤكداً على أن مستقبلهم هو ثروة مصر الحقيقية، وأن الجامعة تسعى جاهدة لتخريج كوادر متميزة قادرة على المساهمة في بناء الوطن.

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