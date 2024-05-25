السجن والغرامة.. السعودية تضع عقوبات رادعة لمخالفي أنظمة وتعليمات الحج

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن المملكة العربية السعودية تقوم بإجراءات احترازية وتدابير وقائية لإنجاح موسم حج هذا العام حتى يظهر أمام العالم بالمظهر المشرف كالعادة، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تبذل جميع الجهات ذات الصلة مجهودا للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن منذ وصولهم للأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم، عن طريق المبادرات التي تقوم بها وزارة الداخلية السعودية، ووزارة الحج والعمرة والجهات المعنية، منها على سبيل المثال مبادرة طريق مكة التي تنهي إجراءات تأشيرة دخول المملكة، والوظائف الحيوية، وترقيم الأمتعة من داخل بلاد ضيوف الرحمن.

وأوضح «حنفي» أن وزارة الداخلية السعودية ستطبق غرامة بقيمة 10 آلاف ريال بحق كل من يضبط من المواطنين السعوديين والوافدين ولا يوجد لديهم تصريح حج في المناطق الجغرافية المعلنة مكة المكرمة - منى - عرفات - المزدلفة - وغيرها، ويتم ترحيل الوافدين المخالفين للأنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح، لبلادهم، والمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما، مع مضاعفة الغرامة المالية التي يتم إيقاعها على المخالفين والبالغة 10 آلاف ريال في حالة تكرار المخالفة.

واختتم نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، أن عقوبة من ينقل أو يساعد أو يأوي مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح تصل إلى السجن 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال مع ترحيل الوافد المخالف ومنعه من دخول المملكة.