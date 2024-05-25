أجندة 2063.. الاتحاد الأفريقي وأفروميديا يطلقان دورة حازم عبد الوهاب للصحفيين

أعلنت مبادرة أفروميديا إطلاق دورة تدريبية للإعلاميين والصحفيين الأفارقة، بالإضافة للعاملين في صناعة المهنة من المصريين - وغير المصريين الناطقين باللغة العربية والمقيمين بمصر المحروسة، تحت رعاية مندوبية الاتحاد الأفريقي بمصر، وذلك بمناسبة يوم أفريقيا تزامنًا مع ذكري تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية واحتفالات اليوم العالمي للصحافة.

وصرح السفير نادر فتح العليم مدير مكتب الاتحاد الأفريقي بالقاهرة، بأن الدورة التدريبة مجانية تحت رعاية مندوبية الاتحاد الأفريقي بالقاهرة، وهي الرعاية التي تستند وتتوافق على ما أوصت به أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ في ديباجتها في الفقرة الخاصة بأصوات الشعوب الأفريقية ووصايتها ببالغ تقدير للاجيال المتعاقبة لدعاة الوحدة الأفريقية والمساهمين في تحرر الشعوب، فضلًا عن تفعيل أفروميديا لإستراتيجية الاتصال التي وضعتها أجندة أفريقيا بهدف حشد كل شرائح المجتمع الأفريقي والشتات وخلق وعي عام لنجاح تنفيذها من خلال المبادرات والبرامج الإعلامية في الاحداث والفاعليات الخاصة بالأجندة، كأحد قنوات الاتصال المنوطة بتحفيز المشاركة وردود الفعل من مختلف الشعوب الإفريقية أصحاب المصلحة.

وصرح حسن غزالي الناشط الدولي ومؤسس مبادرة أفروميديا، بأن الدورة مجانية وتحمل اسم كبير رحل عن عالمنا من مدة قريبة وهو الإعلامي والإذاعي المخضرم حازم عبد الوهاب رحمه الله مدير عام الإذاعات الأفريقية الموجهة لأفريقيا، والذي يشهد له عمله الدؤوب ووطنيتة المخلصة تجاه مصر انتمائها الأفريقي.

وأضاف غزالي أن الفقيد حازم عبد الوهاب استطاع فهم واستيعاب المنهج والميراث التاريخي التحرري التوعوي لدور اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري في تشكيل صورة الدولة المصرية في المخيلة الأفريقية سنوات النضال والتحرر خاصة مع إتقان الفقيد للغة السواحيلية وهو ما جعله قريب جدا من الطلاب الدارسين للغة السواحيلية سواء كانوا مصريين أو غير مصريين.

يذكر أن مبادرة أفروميديا هي إحدى مبادرات شبكة التضامن العالمي، ضمن برنامج التعليم والثقافة، أسسها الباحث الأنثروبولوجي حسن غزالي في فبراير ٢٠٢١، وصل عدد مستفيدي برامجها وفعاليتاها حتي الآن نحو ٥٦٠، من نحو ٣٧ دولة أفريقية، بجهود ذاتية، وتقدم فرص مجانية تمامًا، وتسعي أن تكون جسرًا إعلاميًا بين الشعب المصري وباقي الشعوب الأفريقية الشقيقة، بهدف تنسيق الجهود وتنظيم الرسالة الإعلامية المتبادلة بين الأفارقة المصريين والأفارقة غير المصريين، ودعم الصورة الذهنية الصحيحة عن القارة الأفريقية، فضلا عن تدريب وتثقيف القائمين والعاملين في الحقل الإعلامي والصحفي المصري حول المحتوى الأفريقي بشكل عام، بالإضافة لتطوير قدرات الصحفيين والإعلاميين الأفارقة غير مصريين المقيمين في مصر من خلال التدريب والتأهيل لسوق العمل من خلال عدد من الفعاليات والحلقات النقاشية وورش العمل والدورات التدريبية.