توريد 593 ألف طن قمح للشون والصوامع بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح و تحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

من جانبه أشار المهندس حسين طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن المزارعين بمحافظة الشرقية قد انتهوا من حصاد حقولهم والمزروعة بمحصول القمح لموسم 2023/2024 حيث بلغت اجمالي المساحة المزروعة والمحصودة 349146 الف فدان.

وأكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 593696 طن و417 كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

أشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية إلى ضرورة إلتزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح موسم حصاد 2024 وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن تكون درجة نظافة القمح الواردة على السيارة بدرجة نظافة واحدة وفي حالة الحمولات التي تحتوى على قطعتين (وش ومقطورة) أن يكون وزن المقطورة منفصلا عن وزن الوش ويدون في محضر الفرز الوزن ودرجة النظافة للمقطورة.