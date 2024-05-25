اتحاد التأمين يكشف مخاطر تغير المناخ على الحياة

قال الاتحاد المصري للتأمين، إن تأمين الحياة يعد أحد ركائز تحقيق الاستقرار المالي للأفراد وقد شهد الطلب على منتجات التأمين على الحياة ارتفاعاً كبيراً منذ بداية عام 2020 خاصة خلال أزمة كوفيد 19.

وأكد في تقرير حديث اليوم أنه الأحداث الماضية أوجبت إعادة النظر فى أهمية منتجات التأمين على الحياة وما توفره من تغطيات متميزة مثل تغطيات الأمراض المزمنة والعجز الكلى والجزئي، بالإضافة إلى وجود منتجات تأمين ادخارية تساعد على رفع مستوى المعيشة عند تحقق الخطر، على سبيل المثال لا الحصر تأمين التعليم والمعاش التكميلى بالإضافة إلى مبادرات الدولة في الاستثمار في مشروعات جديدة مما يتيح لشركات التأمين على الحياة خلق قنوات تسويقية جديدة و تحليل الأسواق ، وتحديد ما إذا كان هناك فرص للنمو من خلال تقييم سلسلة قيمة العميل بأكملها لتحديد الفرص المتاحة وتطوير المنتجات لمواجهة التغيير في متطلبات العملاء والعمل على تقديم منتجات تأمينية متخصصة لمواجهة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ .

وأكد الاتحاد المصرى للتأمين من خلال لجانه المتخصصة على أهمية التطوير والابتكار فى تقديم منتجات التأمين على الحياة والتأمين الطبى بهدف تعزيز نمو هذا القطاع وزيادة انتشار المنتجات التى تلبى احتياجات العملاء.

ويُشكل تغير المناخ تهديداً متزايداً للصحة العامة للإنسان، مما يُلقي بظلاله على قطاع تأمين الحياة والرعاية الصحية حيث يظهر تأثير هذه التغيرات على زيادة معدلات الوفيات المبكرة نتيجة الأحداث المناخية المختلفة مثل موجات الحر والأعاصير والفيضانات والتى تؤدى إلى زيادة حالات الإصابات والوفيات، مما يُثقل كاهل أنظمة الرعاية الصحية ويُؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الطبية.

وأشار إلى أنه من المُرجح أن تشهد معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية ارتفاعاً، لا سيما أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي، والسرطان، فضلاً عن تفشي الأمراض المعدية الاستوائية وظهور أنواع جديدة منها ومن المحتمل أن تتأثر الفئات الضعيفة مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بأمراض مزمنة سلباً بشكل أكبر يؤدي إلى زيادة معدلات الوفيات .

وقد كان عام 2023 الأكثر ارتفاعاً لدرجات الحرارة حيث شهدت أجزاء واسعة من أمريكا الشمالية وجنوب أوروبا وآسيا موجات حر شديدة، وفي كندا التهمت حرائق الغابات أكثر من 120 ألف كيلومتر مربع من الغابات، مما أسفر عن زيادة انبعاثات الكربون والتى بلغت 290 ميجاطن.