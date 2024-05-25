القبض على 6 لصوص بسرقات متنوعة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بأعمال سرقات.

تعود البداية عندما تم ضبط «4 أشخاص (لثلاثة منهم معلومات جنائية) بحوزتهم «فرد خرطوش - طلقات نارية - 2 سلاح أبيض - عدد من مفاتيح دراجات نارية» حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة والدرجات النارية، واعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة، وتم بإرشادهم ضبط دراجتين مستولى عليهما.

كما تم ضبط «عاطل، له معلومات جنائية» وبحوزته «هاتف محمول» حال استقلاله دراجة نارية لقيامه بكسر الزجاج الخلفى لسيارة أحد المواطنين حال تواجدها بدائرة قسم شرطة شبرا وسرقة حقيبة بداخلها «لاب توب - تابلت - سماعة أذن خاصة لضعاف السمع - مبلغ مالى» من داخلها، وتم بإرشاده ضبط جهاز «اللاب توب» - لدى عميلة «حسن النية»، واعترف بإلقائه للحقيبة بأحد الشوارع وبداخلها «التابلت، وسماعة الأذن» خشية تتبعه وصرفه المبلغ المالى.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية» لقيامه بسرقة « 2 سماعة كمبيوتر - شاشة كمبيوتر» من مبنى مدرسة بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وضبط بحوزته المسروقات، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.