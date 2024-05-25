ضبط 3 أشخاص بتهمة بترويج خطوط هواتف محمول مجهولة المصدر بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على3 أشخاص بالقاهرة بترويج خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد أصحاب المحلات بدائرة قسم شرطة الموسكى، بترويج خطوط هواتف محمولة مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المحل المشار إليه أمكن ضبطه (مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة ) وعثر بحوزته على عدد من خطوط الهواتف المحمولة لعدة شركات اتصالات مختلفة ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها، وأقر بتحصله عليها من (بائع خطوط وكروت شحن) تم ضبطه وعثر بحوزته على عدد من خطوط الهواتف المحمولة لعدة شركات اتصالات مختلفة ، وبسؤاله عن مصدر تحصله عليها أقر بشرائها من (مندوب سابق بإحدى شركات الاتصالات- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظراً لسابقة عمله بإحدى شركات الاتصالات، قام بالتحصل على بطاقات الرقم القومي من ذويه وأصدقائه وتسجيل الخطوط على خلفية عمله بالشركة وتفعيلها والاستفادة منها ثم يقوم ببيعها مرة أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.