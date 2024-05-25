وزير الاتصالات: إقامة 450 برجا جديدا للاتصالات في الإسماعيلية لتحسين الخدمات

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات عن خطة الوزارة لإقامة نحو ٤٥٠ محطة محمول بمحافظة الإسماعيلية خلال العام الجاري، بهدف نحسين خدمات الاتصالات في كافة المناطق.

وقال الوزير في بداية جولة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ مشروعات الوزارة بالمحافظة، إن الهدف تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ولهذا تشمل عمليات التطوير زيادة إتاحة خدمات البريد في كافة المناطق فضلا عن زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي في المحافظة لتصل إلى ٣٠ ماكينة صراف الي لتلبية احتياجات المواطنين في صرف أموال المعاشات او المدخرات او اي من الخدمات المالية المقدمة من البريد .

وأشار الوزير إلى تركيز الوزارة حاليا على تحسين مهارات الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه تم تدريب نحو ١٨ ـلف شاب وفتاة قي مبادرات الوزارة المختلفة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات وتحليل البيانات .

وقال طلعت إن رفع مهارات الشباب تضمن الحصول على فرصة عمل في مجال يزايد عليه الطلب حاليا .

وفيما يتعلق بمشروعات قري حياة كريمة أكد الدكتور عمرو طلعت على انتهاء وزارة الاتصالات من خلال الشركة المصرية للاتصالات في تحويل كافة الكابلات المحاسبة إلى كابلات الفايبر بهدف تحسين الخدمات الخاصة بالإنترنت.