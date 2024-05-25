غدا.. الراعي يدشن كنيسة جديدة

تستعد الجالية اللبنانية والرهبانية المارونية لتدشين كنيسة مار شربل في فلورانس (كنيسة سانت اغاتا سابقا )، حيث يترأس القداس غدا البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي الذي وصل إلى روما أمس لهذا السبب.

كما وصل الى ميلانو لهذا السبب وزيرا الداخلية والبلديات والسياحة في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ووليد نصار، مديرة الإدارة والأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات بالتكليف نجوى سويدان فرح، سفيرة وزارة السياحة للسياحة الدينية الإعلامية جوزفين ابي غصن والقاضية ميراي ملاك ، قائد سرية وزارة الداخلية الرائد نادر قصب، وكان في استقبالهم في مطار مابينسا في ميلانو قنصل لبنان الفخري في فلوررانس شربل الشبير الذي رمم الكنيسة على نفقته، وقنصل لبنان في ميلانو خليل محمد، وترافق الوفد الرسمي سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر وسفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فريد الياس الخازن.